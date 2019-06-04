Роскачество обнаружило в чайных пакетиках плесень и кишечную палочку

Роскачество проверило 48 чаев 35 самых популярных торговых марок, как зарубежных, так и отечественных производителей.

Образцы листового и пакетированного чая были проверены по 178 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание дрожжей и плесени.

«Нет фальсификации листа, посторонних примесей, красителей. Исследование не выявило превышения содержания потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует нормам ГОСТа - чай на полках нашей страны является чаем» - говорится в сообщении на сайте Роскачества.

В 11 видах пакетированных чаев были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. При этом эксперты напомнили, что кишечная палочка уничтожается кипятком и нанести вред может только в том случае, если человек взял щепотку заварки руками, а затем трогал другие продукты.

Также в ходе исследования в пакетированных чаях была обнаружена плесень, а в листовом - следы пестицидов.