Осужденный за махинации по «делу Шакро Молодого» Никандров вышел на свободу

Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров, который был осужден за взяточничество и давал изобличающие показания на своего начальника Александра Дрыманова, вышел на свободу.

Как уточняет ТАСС, Никандров освободился из исправительной колонии в Нижнем Тагиле условно-досрочно. Об этом рассказал его адвокат Павел Черняк.

«Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», - отметил он.

Двадцать четвертого мая Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок 1,5 года и 11 дней.

Вместе с тем администрация учреждения характеризовала Никандрова положительно, а прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.

Денис Никандров проходил по уголовному делу о коррупции в высшем руководстве Следственного комитета РФ. Оперативникам ФСБ удалось установить, что генерал-майор вместе с тремя высокопоставленными офицерами ведомства брал взятки за освобождение из СИЗО преступного авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

Посредником выступал бизнесмен Дмитрий Смычковский, знакомый Захария Калашова, известного в преступных кругах как Шакро Молодой. Под давлением улик Никандров признался в получении 200 тысяч долларов и в подробностях рассказал следователям, как его подельники делили оставшиеся от миллиона деньги. Благодаря этому удалось доказать причастность к преступлению других фигурантов, включая руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова. Он оказался в руках правоохранителей в июле 2018 года.