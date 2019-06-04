Автовокзал в Дамаске заработал после семилетнего перерыва

В Сирии восстановили автобусное сообщение с отдаленными районами страны. Автовакзал в районе Кабун в Дамаске возобновил работу после семилетнего перерыва, вызванного боевыми действиями.

На маршруты вышли десятки автобусов. Впервые после войны автовокзал Дамаска вновь отправляет рейсы в Алеппо, Джибрин, Хаму, Хомс и другие крупные города и провинции.

Билеты на автобусы раскупают моментально. После освобождения от террористов и ремонта всех главных трасс путешествовать по стране стало гораздо быстрее. Если раньше на дорогу у многих жителей страны уходило до семи часов, то сейчас это время сократилось в 2,5 раза.

В сфере перевозок работает несколько компаний со своим автопарком. Благодаря конкуренции у местных жителей появилась возможность перемещаться по стране по приемлемой цене.