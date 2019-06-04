Власти США начинают масштабное расследование против Amazon, Apple, Google и Facebook

Правительство США готовит расследование в отношении четырех технологических гигантов - Amazon, Apple, Google и Facebook, - чтобы узнать существуют ли с их стороны нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters.

Федеральная торговая комиссия США займется Amazon и Facebook. А Министерство юстиции США рассмотрит деятельность Apple и Google.

Одновременно технологическими гигантами заинтересовались в палате представителей американского конгресса. Конгрессмены от Демократической партии заявили, что хотят разобраться, не стали ли компании слишком крупными и влиятельными, что может угрожать честной конкуренции и интересам потребителей. При этом подчеркивается, что расследование не будет направлено конкретно на эти компании, будет изучаться деятельность всей отрасли. Не исключено, что на слушания в конгресс могут пригласить руководителей технологических гигантов и запросить для проверки все необходимые документы.

Ранее президент США Дональд Трамп подвергал резкой критике IT-гиганты. По его мнению, Facebook и Google могут скрывать позитивную информацию и новости во время его президентства.