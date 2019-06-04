ФСБ запросила у «Яндекса» ключи для расшифровки сообщений пользователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) несколько месяцев назад запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей таких сервисов, как «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке.

Уточняется, что до сих пор «Яндекс» так и не предоставил запрошенную информацию. Однако согласно закону компания должна была это сделать за десять дней.

По данным сообщения, перечисленные сервисы были включены в реестр организаторов распространения информации, то есть были признаны Роскомнадзором интернет-площадками для обмена сообщениями.

Теперь же согласно «закону Яровой» у ФСБ есть полное право потребовать от любого из этих сервисов предоставления информация для расшифровки сообщений пользователей.

В свою очередь, как уточняется в публикации, в ФСБ данную информацию комментировать отказались. А по словам представителя пресс-службы «Яндекса», компания работает в соответствии с законодательством. Однако и там требование ФСБ комментировать не стали.

В «Яндексе» отметили, что ФСБ, возможно, слишком широко трактует «закон Яровой».