В МИД РФ обвинили Запад в попытках исказить историю Второй мировой войны

Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны и принизить роль СССР в ней. С таким сообщением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что западные страны представляют СССР едва ли не как главного виновника войны или так называемого агрессора наряду с фашистской Германией.

«Хотел бы напомнить: Нюрнбергский трибунал - а его решения стали неотъемлемой частью международного права - четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто - на стороне зла», - отметил он.

При этом Лавров добавил, что молодежь постоянно убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы якобы принадлежит не советским войскам, а Западу.

«Мы свято чтим вклад в общую Победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха», - подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что целью такого попустительства со стороны Запада может быть «освобождение от ответственности тех, кто, пойдя на сговор с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, пытался направить фашистскую агрессию на Восток».

«Видимо, неслучайно члены ЕС и НАТО регулярно отказываются от поддержки инициируемой Россией резолюции Генеральной ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. И "альтернативное видение" Второй мировой у западных дипломатов - явно не от незнания истории (правда, с этим тоже есть проблемы)», - сообщил Лавров в статье «О Дне Победы» в журнале «Международная жизнь».

Ранее в США частная компания по производству сувенирной продукции выпустила юбилейную монету с изображением флагов союзников по антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. При этом на монете отсутствует изображение советского флага.