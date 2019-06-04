МИД Украины расстроило возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар высказал свою озабоченность по поводу возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как сообщает «Украинское радио», дипломат считает, что подобная перспектива якобы подрывает доверие к организации. Бондар посетовал, что Украина выступала против возвращения России в ПАСЕ, но ей не удалось убедить в этом «международных партнеров».

Накануне стало известно, что профильный комитет ПАСЕ предложил российской делегации отправить необходимые документы для участия в июньской сессии. Комитет также предложил отойти от регламента ПАСЕ для получения возможности пригласить парламенты стран-участниц, не представленных делегацией в ассамблее, - Боснию и Герцеговину и РФ.

Рассмотрение полномочий делегаций должно состояться на специальной встрече после подачи соответствующей заявки. Но сперва предложение комитета должны принять на голосовании в ходе летней сессии, которая стартует 24 июня в Страсбурге.