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«Мало таких людей»: россияне скорбят о трагической гибели спецназовца в Подмосковье

Наталия Майорова
08:34 04.06.2019
В Путилково на месте гибели Никиты Белянкина местные жители устроили импровизированный мемориал. Рядом с его портретом горы цветов и горящие свечи.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Убийство бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Уделить делу пристальное внимание и в кратчайшие сроки найти преступников потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В настоящее время идет активный поиск подозреваемых. Личности некоторых уже установили, но информация о задержаниях пока не подтверждается.

В самом Путилково на месте гибели Никиты Белянкина местные жители устроили импровизированный мемориал. Рядом с его портретом горы цветов и горящие свечи. Туда пришли десятки людей, причем многие не могут сдержать слез.

«Герой. Мало людей на самом деле, кто так сделает - так поступит на его месте», - подчеркнул один из пришедших к импровизированному мемориалу.

По словам еще одной присутствующей, ее муж «тоже бы так поступил».

«Он большой молодец, мне его очень жалко», - сказала женщина о спецназовце.

Двадцатичетырехлетний Никита Белянкин, который являлся участником операции в Сирии, был убит в субботу вечером. Он заступился за двоих незнакомых ему людей, которых толпа избивала возле бара.

Никита сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, после чего разъяренная толпа набросилась уже на него. Мужчину ударили ножом в сердце. Врачи не сумели его спасти.

Молодые люди, которых он пытался защитить, выжили.

Инцидент произошел 1 июня. Сейчас следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей происшествия. Местные жители слышали громкие крики и хлопки, похожие на выстрелы, около полуночи. Участников массовой драки разыскивает полиция.

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