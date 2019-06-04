В Москве перекрыли несколько улиц из-за Ураза-байрама

Сегодня с восходом солнца тысячи верующих отправились на утреннюю молитву, чтобы отметить начало Ураза-байрама – одного из самых главных исламских праздников, знаменующий завершение Священного поста.

В столице основные торжества пройдут в Московской соборной мечети, недалеко от станции метро «Проспект Мира». Традиционно туда приходят десятки тысяч человек. И многие, кому не хватило места внутри, остаются молиться на улице, под открытым небом.

Поэтому до 11.00 в районе станции метро «Проспект Мира» будут перекрыты части улиц: Дурова, Mещанская, Щепкина, Гиляровского. И несколько переулков: Капельский и Выползов.

Так же ограничение движения будет и в других районах Москвы, где есть мечети. Это Южное Бутово и Отрадное. И рядом с метро «Новокузнецкая»: Большая и Малая Татарские улицы, Старый Толмачевский, Климентовский и Озерковский переулки.

К празднику мусульмане готовятся заранее. Хозяйки за несколько дней до торжеств убирают дом, выкидывают старые вещи, готовят подарки и угощение. В этот день верующие стараются одеть новую красивую одежду и подать милостыню.