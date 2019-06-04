Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок

Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу. «Зенит» был одним из первых в мире малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов, который выпускали в Красногорске на базе «Зоркого» с 1949 года.

«Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному – возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников "Зенита" и фотографов по всему миру,» - приводят слова генерального директора Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Вадима Калюгина РИА Новости с ссылкой на производителя.

По словам производителя им уже поступило много предзаказов и они уверены, что новинка будет пользоваться популярностью у покупателей.

Цена на новинку будет начинаться с отметки от 5 до 6 тысяч евро.