Зеленский намерен обсудить Крым с НАТО и ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский собирается обсудить вопрос «возвращения» Крыма с представителями Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель. С таким сообщением выступила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», - цитирует ее ТСН.

Вместе с тем она отметила, что во время первого визита Зеленского в Брюссель, который состоится 4 и 5 июня, поднимется вопрос обсуждения Крыма.

В администрации Зеленского пояснили, что до официального подтверждения информации не хотели бы говорить о каком-либо решении по этой «чувствительной» теме.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности даже не стоит поднимать.

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ.