На вес золота: названы самые высокооплачиваемые отрасли

В Росстате предоставили данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам прошлого года.

Например, в 2018-м, как и годом ранее, наиболее высокооплачиваемыми специалистами остаются те, чья деятельность связана с работой в нефте- и газодобывающих компаниях: час работы оплачивался по 793 рубля. То есть каждый месяц эти сотрудники получали около 130 тысяч рублей.

На второй позиции - сфера производства табачных изделий. Здесь каждый час оплачивается по 739 рублей, то есть по 121 тысяче рублей в месяц.

А на третьем месте - производство кокса и нефтепродуктов. Сотрудники данной сферы деятельности получают по 735 рублей в час.

Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто работает в области здравоохранения и социальных услуг. Например, в прошлом году их доходы увеличились сразу на 23%, то есть до 43 тысяч рублей ежемесячно.

Также увеличились доходы сотрудников в сферах рыболовства и рыбоводства, а также производства готовых изделий – на 18%, до 103 тысяч и 49 тысяч рублей соответственно, сообщает сайт газеты «Известия».

Ранее выяснилось, что большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте и без финансовой необходимости.