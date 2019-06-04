Возможности без границ: ветеран боевых действий в Южной Осетии рассказал о жизни после войны

Ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Николай Шапошников из Санкт-Петербурга - человек с неограниченными возможностями. Во время конфликта в Южной Осетии в 2008-м он служил разведчиком, где на боевом задании подорвался на мине и получил тяжелейшее ранение, в результате чего лишился ноги. Однако это его не сломило, сделало только сильнее.

В настоящее время Николай ведет полноценную жизнь и занимается спортом. Это стало возможным благодаря специальному протезу. Деньги на него помог собрать благотворительный фонд «Память поколений».

Он сам себе не дает никаких скидок и никакой жалости. Упражнения на силу и выносливость выполняет наряду со здоровыми спортсменами в одном с ними зале.

«Я занимаюсь с ними же в группе и когда они видят, что я могу быстрее, чем они, больше, чем они - это и есть мотивация», - отметил он.

В август 2008-го сержанту Николаю Шапошникову было 20 лет. В Южной Осетии он был разведчик в элитном подразделении спецназа. Спустя некоторое время он уйдет со своим отделением на патрулирование вдоль грузинской границы. Шапошников шел первым и наступил на мину.

«Одной ноги нет, вторая – перебита. Двигаться я не могу, куда-то ползти или даже переваливаться больно. Я лежу на тропинке приманкой, ребята в кустах, у меня граната под рукой, я приготовился встречать первую волну и радостно там умереть», - вспоминает он.

Однако его спасли: тогда подбежал товарищ - разведчик Дмитрий Павлов, перевязал, взял на руки и потащил. Однако и он сам наступил на мину: Павлову тоже оторвало ногу. Они вместе попали в госпиталь и стали братьями на всю жизнь. Жизнь после страшного ранения, которое и предопределило, чем Шапошников будет заниматься дальше

«Еще когда лежал в госпитале, я посмотрел на ребят, которые делают нам протезы и подумал, что будет не плохо научиться тому же и помогать людям. Кто, как не я, человек с такой же ампутацией может понять человека на протезе?», - рассказал он.

Теперь Шапошников работает техником-протезистом и помогает сотням людей снова встать на ноги. Один из первых своих протезов он сделал для друга Дмитрия, спасшего его на войне.

Николаю Шапошникову хватает времени и на работу, и на тренировки, и на походы под парусом. В планах: отправиться в долгую экспедицию на велосипеде по Северной Европе. Тем более, что теперь у него есть еще и особый протез для занятий спортом. Он не любит термин «человек с ограниченными возможностями», потому как у его возможностей нет границ.