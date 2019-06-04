В Самаре апробировали новые требования к военным госпиталям

Глава Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин провел мероприятие с руководителями военно-лечебных организаций. Встреча прошла во время сборов военных медиков в Самаре.

Тришкин ознакомил руководителей с новым руководством по организации работы военного госпиталя, происходящей в мирное время. Данный документ является новым и был утвержден только в апреле 2019 года.

Руководство регламентирует различные виды деятельности военного госпиталя. Оно касается как особенностям оказания помощи, так и применения новейших технологий, в том числе телемедицинских.

Эти сборы военных медиков стали самыми масштабными за последние 15 лет. В них приняли участие более 120 глав военных госпиталей и медицинских учреждений Министерства обороны России.