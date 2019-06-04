Ученые назвали диету, вызывающую сепсис и преждевременную смерть

Ученые американского университета Портленда провели эксперимент над мышами и смогла выявить систему питания, приводящую к повышенному риску сепсиса. Исследование опубликовано изданием Food News.

Они разделили грызунов на две группу. Одну кормили, по так называемой, «западной диете», в которую входила жирная и сладкая пища, без клетчатки. Другая группа животных питалась правильно: сбалансированный рацион с большим количеством клетчатки.

В ходе эксперимента выяснилась, что иммунная система мышей на «западной диете» начинала работать иначе, чем у здоровых животных. Организм становился более подвержен сепсису, который мог стать причиной преждевременной смерти. И это не считая проблем с сердечно-сосудистой системой и угрозой возникновения диабета. Но пока ученые не могут назвать «механизм», который запускает сбой в иммунной системе организма.