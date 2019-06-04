Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего

Специалисты проекта «Чудо техники» определили гаджеты, которые москвичи чаще всего сдают в ремонт.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что лидерами этого рейтинга оказались смартфоны Apple. Речь идет о моделях 6, 5S и 5, а также 6S. При этом каждый второй китайский телефон, который был сдан в ремонт, нуждался в замене экрана или батареи.

На втором месте - смартфоны Samsung, а именно - A5, S3 и A3.

«Это линейки устройств, выпущенных 5-7 лет назад и, видимо, самые распространенные среди горожан», - говорится в сообщении.

«Бронза» досталась смартфонам Xiaomi.

Что же касается китайских гаджетов, то москвичи чаще всего сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X, уточняет сайт «Российской газеты».