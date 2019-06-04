Краснодар ушел под воду после сильнейших ливней: видео

Мощный ливень обрушился на Краснодар. Всего за полчаса городские улицы ушли под воду почти на метр.

Шквалистый ветер с корнем вырывал огромные деревья и опрокидывал их на припаркованные автомобили.

В нескольких районах города дождями размыло почву, из-за чего на дорогах и тротуарах образовались глубокие провалы.

Движение машин и общественного транспорта полностью парализовано.

В это же время всего в 30 километрах от города выпал град размером с перепелиное яйцо.

В результате разбиты окна, повреждены теплицы и крыши домов.