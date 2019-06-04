СК РФ проверит турбазу, отказавшую в отдыхе ВИЧ-инфицированным детям

В Нижегородской области Следственный комитет начал проверку турбазы, которая отказалась принять 50 ВИЧ-инфицированных детей.

О том, что их не хотят пускать, рассказала директор благотворительного фонда, которая занималась организацией отдыха на природе.

По ее словам, неприятную новость она получила в последний момент - за пять дней до выезда, когда был внесен аванс и приглашены аниматоры.

«Администратор сказала, что она приносит свои извинения и что детей принять не может. Если сказать, что для меня был шок - это значит ничего не сказать. Оставлять так ситуацию нельзя, как и замалчивать ее, чтобы это не повторилось где-то еще», - возмущается директор благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.

В руководстве турбазы объясняют, что после известия о грядущем приезде инфицированных детей, многие сотрудники турбазы запаниковали.

«Пришел коллектив и доходило до того, что люди отказывались работать. Происходили вроде бы даже отмены ранее запланированных мероприятий. Люди есть люди и у всех разная реакция на слово ВИЧ», - сетует менеджер спортивной деревни «Новинки» Наталья Кучма.

Родители обычных детей, которые сейчас находятся на турбазе, никакого неудовольствия по поводу приезда ВИЧ-инфицированных постояльцев не высказывали.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, а в благотворительном фонде недоумевают - почему им оказались не рады.

Ведь в прошлом году их подопечные с неизлечимой болезнью уже отдыхали на этой же турбазе.