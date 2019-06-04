Лидер КНДР вышел в свет с «репрессированной» сестрой

Лидер КНДР Чим Чен Ын появился на публике вместе со своей сестрой, которую некоторые южнокорейские СМИ внесли в список «репрессированных» за срыв переговоров с Вашингтоном, сообщает «ЦТАК».

Ким Е Чжон вместе с братом посетила открытие массовых гимнастических выступлений на стадионе в Пхеньяне. Главу государства также сопровождала супруга.

Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что сестра Ким Чен Ына была казнена вместе с четырьмя дипломатами, которые готовили двусторонний саммит между Пхеньяном и Вашингтоном.

Накануне на публике показался еще один «расстрелянный» прессой чиновник – ответственный за переговоры с США Ким Ен Чхоль.

Встреча лидеров Северной Кореи и США состоялась в Ханое 27 февраля.

Политики собирались обсудить дальнейшую денуклеаризацию корейского полуострова, однако не найдя общего языка разъехались на день раньше.