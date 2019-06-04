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Военные Судана заявили о начале формирования правительства

Ян Брацкий
04:50 04.06.2019
Глава переходного военного совета Абдельфаттах аль-Бурхан предложил подготовить и провести выборы в течение ближайших девяти месяцев.
Военные Судана заявили о начале формирования правительства
© Фото: ruptly.tv

В Судане начался процесс формирования временного правительства.

Об этом, в телеобращении к нации объявил глава переходного военного совета Абдельфаттах аль-Бурхан.

Он призвал провести в стране всеобщие выборы в течение ближайших девяти месяцев, проведя переговоры с оппозиционными политическими силами.

«Объявляю о формировании временного правительства для работы в переходный период. Его задачей станет привлечение к ответственности и отстранение от должности знаковых фигур прежнего режима, замешанных в коррупции, а также создание условий для проведения выборов, чтобы суданский народ смог честно избрать свое руководство», - цитирует РИА Новости заявление аль-Бурхана.

Ранее суданская армия разогнала палаточный лагерь оппозиционеров у здания Минобороны в Хартуме, используя при этом огнестрельное оружие. Более 30 человек погибло и несколько сотен получили ранения.

Военные заявили, что данная акция была направлена против преступников, проникших в ряды протестующих.

Государственный переворот в Судане был осуществлен 11 апреля на фоне постоянных антиправительственных протестов.

Прежнего главу государства Омара аль-Башира отстранили от власти, а потом и вовсе поместили в тюрьму.

Члены переходного военного совета заявили о намерении передать власть в Судане в руки избранных властей.

Несмотря на эти обещания народные волнения не утихают.

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