Трамп потрогал королеву и не узнал собственный подарок

Первый день государственного визита Дональда Трампа в Лондон едва не закончился дипломатическим скандалом.

На торжественном приеме в Букингемском дворце американский президент попытался слегка приобнять королеву Елизавету Вторую. Это считается грубым нарушением придворного этикета.

Впрочем, американский лидер вовремя опомнился и даже успел убрать руку. В остальном же лидер США был щепетилен. Произнес пылкую речь, поблагодарив монарха за теплый прием и даже за прекрасную погоду.

Елизавета, слушая речи заокеанского гостя, лишь слегка улыбнулась.

И все же без казусов не обошлось. Так, во время небольшой экскурсии по дворцу Трамп не узнал статуэтку лошади, которую сам же годом ранее подарил британской королеве.

Ранее стало известно, что в ходе государственного визита в Великобританию Дональд Трамп успел оскорбить лондонского мэра Садика Хана, который отказался посетить торжественный прием в честь американского президента.

Трамп раскритиковал его за работу на посту градоначальника и посоветовал активировать борьбу с преступностью.

Завтра президент США проведет двусторонние переговоры с Терезой Мэй, которая в конце недели уйдет в отставку, также у Трампа запланированы переговоры с Борисом Джонсоном.

Расходы британской полиции на обеспечение безопасности американского лидера во время его визита в Великобританию составили больше 30 миллионов долларов.

Большая их часть потрачена на создание «зоны безопасности» вокруг Букингемского дворца на фоне готовящихся в Лондоне массовых акций протеста против визита главы Белого дома.