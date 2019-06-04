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Ученые заявили, что инопланетяне могут напоминать пасту

Ян Брацкий
04:02 04.06.2019
К таким выводам ученые пришли после изучения жизни одноклеточных микробов в горячих источниках Йеллоустонского национального парка.
Ученые заявили, что инопланетяне могут напоминать пасту
© Фото: pixabay

Пришельцы с других планет, в случае их существования, могут напоминать по своей консистенции пасту.

С таким заявлением выступили ученые университета штата Иллинойс (США).

Научные сотрудники долгое время наблюдали за жизнью микробов в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке. Отчет о проделанной работе опубликован в журнале Live Science.

Удалось выяснить, что одноклеточные организмы формирует бактериальные маты, состоящие из нитчатых волокон, каждое из которых насчитывает триллионы сцепленных клеток.

Проведенный анализ позволил предположить, что 98% изученных микроорганизмов принадлежат к виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense, которые эволюционировали около 2,5 миллиардов лет назад, когда на Земле еще отсутствовал кислород.

Именно по этой причине исследователи предположили, что найденные микробы похожи на любую другую существующую во Вселенной жизнь.

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