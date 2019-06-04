Полицейский внедорожник попал в ДТП на Кутузовском проспекте
Искореженные автомобили с места ДТП пришлось эвакуировать с применением специальной техники.
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Полицейский внедорожник попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.
На Кутузовском проспекте он столкнулся с автомобилем ВАЗ.
В результате дорожной аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал, однако движение в районе аварии долгое время оставалось затрудненным.
«На Кутузовском проспекте столкнулись внедорожник марки Mercedes, принадлежащий полиции, и автомобиль ВАЗ. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал», - цитирует ТАСС заявление полиции.
По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.