Полицейский внедорожник попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Полицейский внедорожник попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.

На Кутузовском проспекте он столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате дорожной аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал, однако движение в районе аварии долгое время оставалось затрудненным.

«На Кутузовском проспекте столкнулись внедорожник марки Mercedes, принадлежащий полиции, и автомобиль ВАЗ. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал», - цитирует ТАСС заявление полиции.

По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.