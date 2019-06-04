ГИБДД может запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

Злостным нарушителям правил дорожного движения могут запретить доступ к каршерингу - сервису краткосрочной аренды автомобилей.

С такой инициативой выступили в ГИБДД и предложили внести в черный список тех водителей, кто регулярно попадает в сводки нарушений ПДД или хотя бы раз был лишен права управления автомобилем.

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов - были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», - заявил в интервью «Известиям» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

По данным статистики, число активных пользователей каршеринга по всей стране за прошлый год достигло 229 человек, а средняя стоимость поездки составила 260 рублей.

С ростом прибылей компаний, предоставляющий автомобиль в аренду, растет и количество водителей-новичков, для которых такие автомобили являются самым доступным средством передвижения.

Общественники опасаются, что такие неопытные водители в состоянии спровоцировать серьезные ДТП, а поэтому пользователей сервиса необходимо более тщательно проверять.

Не лишним будет получение доступа и к аналогичным базам соседних государств, чьи водители могут быть на родине злостными нарушителями, а приезжая в Россию менять документы и «обнулять» свою историю.