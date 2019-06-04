В Москве упавший на рельсы человек парализовал движение на «серой» ветке метро

«Серая» ветка московского метро оказалась парализована из-за чрезвычайного происшествия. На станции «Дмитровская» на рельсы упал человек.

Как сообщил официальный аккаунт метрополитена в Twitter, поезда не ходили от станции «Чеховская» до станции «Владыкино». В обратном направлении составы двигались с удлиненными интервалами.

На текущий момент движение удалось частично восстановить. В скором времени оно должно вернуться к обычному графику.

По данным агентства «Интерфакс», упавший на рельсы человек погиб. Для извлечения тела работникам метрополитена пришлось убрать напряжение с контактного рельса.