Сын Алибасова назвал причину госпитализации отца
Сын Бари Алибасова заявил, что его отец попал в больницу после отравления средством для прочистки труб.
Известный музыкальный продюсер перепутал стаканы и вместо сока выпил бытовую химию.
Скорая помощь и токсикологи незамедлительно прибыли по вызову, чтобы восстановить организм, однако Алибасову потребовалась дополнительная помощь.
«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Он просто перепутал стаканы. Врачи сделали все необходимые процедуры, его здоровью ничего не угрожает», - цитирует РИА Новости заявления сына музыкального продюсера.
По данным паблика «112», в настоящий момент продюсера госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, чтобы продолжить проведение неотложных мер.
Помимо интоксикации организма Алибасов-старший получил сильнейшие ожоги пищевода.