В России может появиться новый вид алиментов

Российский Минюст предложил обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать жилье своему ребенку. Соответствующий документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, нововведения могут затронуть родителей, чьи дети живут отдельно, но нуждаются в новой жилплощади. Стоит отметить, что перед этим ребенок должен быть признан нуждающимся жилье или в улучшении жилищных условий.

Суд будет назначать этот вид алиментов, учитывая материальное и семейное положение родителей, детей, а также иных заинтересованных лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон о праве россиян предпенсионного возраста на получение алиментов.