В Китае впервые запустят ракету с морского космодрома

В Китае запланировали на среду, 5 июня, первый в истории страны космический запуск с морского космодрома. Запуск ракеты-носителя с несколькими космическими аппаратами будет произведен с подвижной платформы, находящейся в Желтом море. Старт намечен на 12.30 по местному времени.

В качестве носителя выступит четырехступенчатая ракета «Чанжэн-11». Пуски с ее участием ранее были проведены 6 раз, с 2015 по 2019 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, плавучий космодром также есть и у России. Площадкой под названием «Морской старт» владеет компания S7, входящая в одноименную группу. Ранее сообщалось о расторжении соглашения компании на производство 12 ракет-носителей с украинским предприятием «Южмаш».