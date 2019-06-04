«Государево око»: в Роскосмосе рассказали о системе дистанционного контроля за ситуацией в регионах РФ

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о проекте «Государево око», с помощью которого можно будет осуществлять контроль за ситуацией в регионах России в реальном времени.

По словам Рогозина, контролирующую возможность получит руководство страны, а полный доступ будет иметь только президент.

«У главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многим-многим другим», - цитирует «Интерфакс» слова главы Роскосмоса.

При этом, Рогозин отметил, что и кабмин также должен иметь соответствующий доступ к системе.

«Государево око» должно обеспечить руководство страны возможностью прямоэфирного наблюдения с помощью космических снимков очень высокого разрешения. Ко всему прочему, контроль при помощи подобной системы может заинтересовать и частные структуры.