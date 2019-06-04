Несколько человек пострадали в результате взрыва гранаты под Краснодаром

Четыре человека получили ранения в результате, предположительно, взрыва гранаты, прогремевшего в городе Гулькевичи Краснодарского края. Сейчас все пострадавшие находятся в лечебном учреждении. По факту инцидента в МВД организовали проверку.

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