Несколько человек пострадали в результате взрыва гранаты под Краснодаром
Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок.
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Четыре человека получили ранения в результате, предположительно, взрыва гранаты, прогремевшего в городе Гулькевичи Краснодарского края. Сейчас все пострадавшие находятся в лечебном учреждении. По факту инцидента в МВД организовали проверку.
«Среди пострадавших - несовершеннолетний ребенок. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - приводит РИА Новости сообщение ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Стражи порядка также рассказали, что, согласно предварительным данным, ЧП случилось «возле двора частного домовладения».