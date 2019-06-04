Российские военные провели гуманитарную акцию в Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом рассказал в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в районе Хальвания города Алеппо.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2131 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3412 тонн.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы города Хама, населенных пунктов Айе-эль-Кантара, Санджека, Ройс-Услейман, Руйесет-Искандер, Сафсара, Дарх-абу-Асад, Касталь-эль-Бордж и Джубб-эз-Зазур провинции Латакия.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.