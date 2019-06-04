«Смертельный перехватчик»: британское издание восхитилось российской противоракетой

Издание Daily Mirror восхитилось новой передовой ракетой-перехватчиком, испытанной накануне российскими военными. В материале британские журналисты назвали произведенный с полигона Сары-Шаган в Казахстане запуск противоракеты успешным.

Кроме того, в публикации DM говорится, что российская противоракета является «смертельной ракетой-перехватчиком».

Ранее «Звезда» сообщала, что российские военные запустили новую противоракету. Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.

Пуск противоракеты сняли на видео. На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственно момент запуска. Движение колонны снято с помощью беспилотного летательного аппарата, кульминацию испытаний запечатлели с нескольких ракурсов.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Испытанная на полигоне Сары-Шаган противоракета системы ПРО после серии тестов подтвердила свои характеристики.

Замглавнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ 2003-2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев заявил в беседе с корреспондентом «Звезды», что новая противоракета является усовершенствованной ракетой взамен ракет, стоящих на боевом дежурстве в настоящее время.