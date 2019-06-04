СМИ: Бари Алибасова госпитализировали в токсикологию Склифа

СМИ сообщают, что российский продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб. Скорая помощь и токсикологи незамедлительно прибыли к нему домой, чтобы восстановить организм, однако Алибасову потребовалась дополнительная помощь.

По данным паблика «112», в настоящий момент продюсера госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, чтобы продолжить проведение неотложных мер.

Ранее сообщалось, что, находясь дома, эстрадный деятель якобы перепутал стоящие на столе стаканы и сделал глоток химического средства для чистки труб. Это произошло, потому что кто-то оставил жидкость рядом со стаканом с обычной водой. Алибасов не различил их и выбрал не тот стакан. В результате инцидента продюсер якобы получил сильный ожог пищевода.