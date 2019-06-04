СМИ: Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб, с ним работают токсикологи

СМИ сообщают, что российский продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб. По данным паблика BAZA, скорая помощь и токсикологи занимаются устранением последствий его ошибки.

Сообщается, что, находясь дома, эстрадный деятель якобы перепутал стоящие на столе стаканы и сделал глоток химического средства. Это произошло, потому что кто-то оставил жидкость рядом со стаканом с обычной водой. Алибасов не различил их и выбрал не тот стакан.

В результате инцидента продюсер якобы получил сильный ожог пищевода. Прибывшие к нему скорая помощь и токсикологи принялись восстанавливать организм мужчины. По данным паблика, медики уверяют, что с Алибасовым все будет в порядке.