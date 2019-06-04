Спасатели локализовали мощный пожар на складе ГСМ в Красноярске
Сильнейший пожар на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске удалось локализовать.
К этому моменту огнем была охвачена площадь в тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС.
Распространения пламени на соседние строения удалось избежать, добавляют в ведомстве.
Огонь вспыхнул в Емельяновском районе краевой столицы.
Прибывшие на место ЧП пожарные использовали для тушения огня специальную пену. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности.
Очевидцами происшествия стали десятки автомобилистов, которые распространили видео инцидента по социальным сетям. По их словам, жар от пламени ощущался за несколько десятков метров от эпицентра пожара.
В районе тушения работает специальная лаборатория, сотрудники которой осуществляют забор проб воздуха.