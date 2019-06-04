В НАТО выделили Украине 40 миллионов евро после встречи Зеленского со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление касательно роли Украины в НАТО. По словам государственного лидера, страна приблизится к стандартам альянса, если сфокусируется на внутреннем реформировании. Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Брюсселе во вторник, 4 июня.

В частности, речь в данном случае идет о национальной безопасности Украины, реформах в СБУ, разведывательных органах, ОПК и других направлениях. По мнению Зеленского, только в таком случае можно говорить о близости к НАТО.

«Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной – неотъемлемая часть европейской безопасности», - заявил украинский президент.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал Зеленского, заявив, что альянс выделил более 40 миллионов евро в целях помощи Украине с кибербезопасностью и медицинской реабилитацией.

«Мы продолжим поддерживать вас на этом пути», - заявил генсек.

Между тем, президент Украины также пообщался с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Во время встречи Зеленский в шутку спросил его, не скучает ли он по бывшему украинскому главе Петру Порошенко.