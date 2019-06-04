В Северной Осетии мощный ураган сдувает автомобили: видео

В Сети появилось видео урагана, обрушившегося на Северную Осетию. На опубликованных пабликом «Новости Владикавказа» кадрах видно, как сильный ветер сдувает легковой автомобиль, которому в итоге удается, хотя и не без труда, вырваться из плена стихии и продолжить движение вперед.

В результате буйства природы без электричества остались жители Ардонского, Дигорского, Правобережного, Кировского и Пригородного районов республики. Об этом рассказали в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

«Из-за грозовых ливней со шквалистым ветром сегодня вечером произошли отключения электроснабжения в некоторых населенных пунктах Ардонского, Дигорского, Правобережного, Кировского и Пригородного районов», - сказано в сообщении.

По информации МРСК Северного Кавказа, для проведения восстановительных работ были задействованы 17 бригад в составе 48 специалистов и привлечена 21 единица специализированной техники.