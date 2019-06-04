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Путин потребовал избавиться от явления «обманутых дольщиков» в России

Егор Левин
20:52 04.06.2019
Для избавления необходимо использовать такой способ, который не навредит строительной отрасли в целом и не нанесет ущерб объемам строительства.
Путин потребовал избавиться от явления «обманутых дольщиков» в России
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделал заявление по теме долевого строительства. Глава государства отметил, что отдельные его моменты необходимо изжить, не сделав при этом хуже всей строительной отрасли.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как “обманутый дольщик”. Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государство», - заявил Путин на совещании с правительством.

При этом президент подчеркнул, что для избавления необходимо использовать такой способ, который не навредит строительной отрасли в целом и не нанесет ущерб объемам строительства. Для определения верного вектора, данные вопросы обсуждаются с представителями строительного бизнеса, который является «одним из локомотивов» развития всей экономики России.

«Надо очень внимательно к этому отнестись», - отметил Путин.

Глава государства заявил, что движение в данном направлении необходимо, и необходимо «на уровне законов и подзаконных актов правительства РФ».

Ранее российский лидер подписал закон об использовании специальных эскроу-счетов. Начиная с 1 июля 2019 года, все застройщики, привлекающие средства граждан, будут обязаны использовать их, зачисляя на них средства дольщиков. Средства граждан таким образом можно будет получить только после передачи квартир хозяевам, а строительство будет осуществляться за счет банковских кредитов.

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