В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий внес в Верховную раду Украины проект закона, который, в случае его принятия, позволит конфисковывать имущество у жителей Донбасса, получивших гражданство РФ. Документ был опубликован на официальном сайте украинского парламента.

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - говорится в подписи к законопроекту.

Текст документа и пояснительная записка к нему к настоящему моменту обнародованы не были.

В начале мая президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для некоторых категорий граждан Украины.