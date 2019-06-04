Борисов назвал Кубу опорным союзником в Латинской Америке

Зампредседателя российского правительства Юрий Борисов сделал заявление на тему дружеских отношений с Кубой, назвав ее ключевым латинским партнером. При этом, он отметил, что страна, в свою очередь, может быть уверена в поддержке со стороны РФ в ответ на американские санкции. Об этом Борисов заявил на встрече с сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии, вице-председателем Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.

Вице-премьер России подчеркнул взаимную дружественность, которая всегда была присуща двум странам.

«Наши отношения носят традиционно дружеский характер, и мы считаем Кубу опорным союзником в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», - заявил Борисов.

Особо он отметил активное взаимодействие России и Кубы в кубинских проектах в области энергетики, металлургии, транспорта и биофармацевтики.

Между тем, ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут предпринять попытку революции на Кубе и Никарагуа по венесуэльскому сценарию. Оппозиция Никарагуа, спонсируемая США, фактически срывает диалог внутри страны, выдвигая свои неприемлемые требования.