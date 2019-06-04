Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с Россией

Украина готова к переговорам с РФ. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять Минские соглашения», - сказал президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что Киев должен быть в состоянии «защитить себя и повысить обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне».

Президент Украины также призвал североатлантический блок приложить дополнительные усилия для «обеспечения безопасности в Черноморском регионе».