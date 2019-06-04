В Роскосмосе прокомментировали ситуацию с проникновением на РКК «Энергия»

Все материалы по факту незаконного проникновения в ПАО «РКК “Энергия” имени Сергея Павловича Королева» переданы в органы МВД РФ для принятия процессуального решения. Такое заявление сделали в Роскосмосе.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО “РКК “Энергия” имени Сергея Павловича Королева” в Госкорпорации известен. Представленная в СМИ информация об отдельных деталях происшествия в ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" в основном не соответствует действительности (состав участников, предмет похищенного и др.)», - сказано в сообщении ведомства.

В Роскосмосе также сообщили, что в настоящее время стражи порядка завершают доследственную проверку по факту произошедшего.