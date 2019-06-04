Воздух, солнце и вода: «крымские каникулы» начались на полуострове

В Крыму начинается курортный сезон, который, несмотря на старт, уже обещает побить рекорды предыдущих лет по числу отдыхающих. Номера в отелях «улетают» за месяцы заранее и на месяцы вперед, добраться до полуострова легко, а развлечения каждый найдет на свой вкус.

В Крыму можно не только купаться в море, но и летать над ним на параплане. Сверху крымские пляжи кажутся бесконечными. Центров парапланеризма на полуострове десятки. И в них не только «катают», но и обучают.

Можно «облететь» берег Крыма и по воде – на скоростном катере на воздушной подушке. На новый сезон запланировано уже вдвое больше, чем на предыдущий. Кроме маршрута Ялта - Севастополь добавилось новое – Севастополь - Евпатория.

Не стоит забывать и про обычные «земные» дороги. Горные серпантины, опоясывающие крымские скалы, испещрены трассами, каждая из которых ведет в удивительное место.

Еще одно из популярных направлений – агротуризм, экспериментальный отдых, особенно по душе офисным работникам. Агротуризм – это когда на день или на подольше из менеджера превращаешься в крымского фермера, и вперед – на виноградники или на пашню. И платить здесь нужно не только за удовольствие, но и за возможность поработать в поле.

В Крыму – почти 600 километров песчаных, галечных и диких пляжей; белоснежных, яшмовых и серебряных. Один за одним они сменяют друг друга. Добраться до некоторых из них можно только на лодке или катере. Если повезет – в необычной компании стаи дельфинов, которые в такие моменты кажутся совсем ручными.

И это только начало лета. Похоже, что «крымские каникулы» станут незабываемым путешествием. Которое начинается здесь - на стыке двух морей, под арками Крымского моста.