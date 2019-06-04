Зампредседателя комитета ГД РФ по вопросам семьи вмешалась в инцидент с отказом в размещении на спортивной базе детям с ВИЧ

Спортивная база под Нижним Новгородом отказала в размещении детям-носителям ВИЧ. Персонал испугался, что может заразиться и, чтобы не рисковать, решил просто вернуть им путевки. Историей уже заинтересовались в Следственном комитете.

Сотрудники турбазы путаются в показаниях. То они боялись за чужих детей, то за себя. На самом же деле - это страх перед неизвестностью.

Теперь от невежества и страхов взрослых страдают дети, которым турбаза объявила бойкот, отказавшись обслуживать их только потому, что они ВИЧ положительные.

«Стало понятно, что едут ВИЧ-инфицированные семьи с детьми. Наши сотрудники пришли к руководству со своими вопросами. У кого-то даже было такое, что отказываемся работать», - говорит менеджер по бронированию спортивной деревни Новинки Наталья Кучма.

Ольга Мелешина, директор благотворительного фонда в Нижегородской области, хотела сделать детям сюрприз. Забронировала два дня на турбазе для 50 малышей и их родителей. Но за пару дней до заезда - ей вернули деньги и вежливо попросили не приезжать.

«Мы живые люди у нас свои есть дети и мы хотим, чтобы вы забрали залоговую сумму. Для меня сказать, что это был шок-ничего не сказать», - вспоминает отказ директор благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Мелешина.

Для отдыха детей на турбазе есть все условия. Множество спортивных площадок, игровые зоны. Даже контактный зоопарк. Нетрудно представить, как расстроились малыши, узнав, что такие развлечения им больше не доступны. Видимо, о том, что ВИЧ не передается бытовым путем здесь не знают.

«Специальная должна быть обработка, все должно быть, заключаться договор, она должна была озвучить какие дети к нам приезжали с какой спецификой», - утверждает управляющая спортивной деревней Новинки Нина Шаркова.

Как раз такое отношение - причина того, что ни одна семья не решилась комментировать случившееся на камеру. Просто боятся стать изгоями. Хотя понятно, что никакой опасности для окружающих их дети не представляют.

«В быту человек с ВИЧ инфекцией неопасен. Потому при объятиях, поцелуях ВИЧ не передается. Даже если порезы или травмы, нужно чтоб у обоих людей были крупнее открытые раны, чтоб был контакт кровь с кровью», - говорит руководитель Центра СПИД Елена Орлова-Морозова.

За детей вступилась депутат Оксана Пушкина, которая обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в случившемся на турбазе.

«Все что произошло можно назвать одним словом - это дискриминация детей. В цивилизованных странах иначе, эти дети встроены в нашу жизнь», - заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою очередь, назвала ситуацию недопустимой.

«Это безграмотность просто элементарная. Конечно, если ты руководишь и принимаешь решения, первое что нужно сделать - проконсультироваться или быть проинформированным по поводу того, каким образом решается подобный вопрос, а не трогать детей», - сказала Кузнецова.

Произошедшим уже занимается Следственный Комитет. К слову, по закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство гарантирует людям, в том числе и страдающим от каких-либо заболеваний, защиту от любых форм дискриминации.

А Госдума рассматривает законопроект, по которому такие действия могут обернуться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. Возможно, финансовое наказание избавит предпринимателей от страхов перед маленькими, но куда более смелыми детьми.