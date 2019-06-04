В «Пегас Туристик» прокомментировали прекращение продажи турпакетов в Египет

Генеральный директор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная прокомментировала «Звезде» сообщение о прекращении реализации турпакетов на курорты Египта Хургада и Шарм-эль-Шейх с вылетами из турецкой Антальи. По ее словам, программа остановлена.

Подгорная заверила, что туристы, которые уже находятся в Египте, без проблем вернутся назад по имеющимся у них купленным билетам, «будут отдыхать и возвращаться». Проблем возникнуть не должно, так как каждый случай решается индивидуально.

«Туристический бизнес очень динамичен и все меняется достаточно быстро. Я думаю, мы вернемся к программе тогда, когда будут разрешены прямые авиаперелеты в Египет», - сказала глава «Пегас Туристик».

Она также отметила, что от агентов, с которыми работает компания, не говорят ни о каких проблемах, связанных с отменой турпакетов. Подгорная подчеркнула, что проблем с этим не наблюдается.