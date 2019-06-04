Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны СНГ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

В частности, на совещании предстоит обсудить перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Марковская отметила, что в заседании примут участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ.

Она уточнила, что заседание пройдет на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса «Эра».