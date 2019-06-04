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Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны СНГ

Александр Пешков
18:10 04.06.2019
На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ.
Шойгу прибыл в Анапу на заседание Совета министров обороны СНГ
© Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

В частности, на совещании предстоит обсудить перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Марковская отметила, что в заседании примут участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ.

Она уточнила, что заседание пройдет на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса «Эра».

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