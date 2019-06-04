Зеленский спросил Юнкера, не скучает ли он по Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил во время встречи с руководителем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, которая состоялась в Брюсселе.

Сперва Зеленский спросил Юнкера, не скучает ли он по бывшему украинскому главе Петру Порошенко, на что руководитель ЕК ответил, что у него теперь «есть новый» президент Украины.

Зеленский, в свою очередь, сразу отметил, что он лучше, чем Порошенко.

«Новый лучше старого», - добавил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что во время своего визита в Брюссель он собирается обсудить вопрос «возвращения» Крыма с представителями Евросоюза и НАТО.

Напомним, Крым стал частью РФ в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.