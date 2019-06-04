У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Стало известно о возникших у космического аппарата «Ямал-601» проблемах с двигателем. Об этом сообщили в компании «Газпром космические системы».

Сообщается, что речи о полном отказе двигателя не идет. Однако некоторые мероприятия оказались необходимы.

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы компании.

Проверка займет определенное время, поэтому программа полета «Ямала» может быть изменена. Сообщается, что причиной проверки стал двигатель S400, произведенный немецким Airbus. Сам спутник изготовлен во Франции. Позже будет решено, использовать ли далее апогейные двигатели, или прибегнуть к помощи малых химических двигателей. Однако они имеют меньшую тягу и израсходуют трехлетний запас топлива.

Ранее ракета «Протон-М» с мощным спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур. «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ и станет самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.