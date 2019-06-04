Опубликован удивительный снимок спиральной галактики-близнеца Млечного пути

Космический телескоп «Хаббл» смог сделать удивительный по красоте снимок галактики NGC 7773, внешне похожей на Млечный путь.

Речь в данном случае идет о спиральной галактике с перемычкой. NGC является прекрасным ее примером. Светящаяся структура, называемая «перемычкой», пересекает яркое ядро галактики, простираясь до внутренней границы спиральных ветвей. По устоявшемуся в астрономической среде мнению, подобные структуры возникают только у зрелых галактик.

Млечный путь, в свою очередь, имеет схожую структуру. Предположительно, при изучении аналогичных галактик ученые смогут больше узнать и о нашей, и о том, какие изменения в ней могут произойти со временем. Фото сделано с помощью Wide Field Camera 3 и опубликовано NASA.

Ранее космическое агентство также опубликовало необычный снимок туманности Орла. Фото интересно объектом, который прозвали «столпами творения» - сгустками пыли, межзвездного газа и звезд, которые образуют рисунок в космосе.