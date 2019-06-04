Путин потребовал прояснить ситуацию с устранением нарушений, выявленных на заводе в Дзержинске перед взрывом

Президент России Владимир Путин намерен обратиться в прокуратуру по поводу проверки нарушений, выявленных на заводе в Дзержинске до произошедшего недавно взрыва. По его словам, необходимо установить, предпринимались ли какие-либо меры для их устранения.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю. Как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо дать объективную оценку», - заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Путин поручил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву оказать поддержку сотрудникам правоохранительных органов, занимающихся расследованием обстоятельств случившегося.

Напомним, в субботу, 1 июня, в Дзержинске прогремели несколько взрывов в цехе по производству взрывчатки на заводе «Кристалл». Из-за этого случился мощный пожар, а взрывной волной было выбито около 900 окон в жилых домах, детских садах и школах. По последним данным, пострадали 116 человек. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.